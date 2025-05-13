Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

Yılmaz Özdil’in sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Savcılık, Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef aldığı gerekçesiyle gazeteci hakkında “devleti aşağılama” suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı mercek altına aldı. Paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Savcılık açıklamasında, Özdil’in söz konusu paylaşımında “Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunun unsurlarının bulunduğuna kanaat getirildiği belirtildi. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca işlem başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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