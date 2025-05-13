Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı mercek altına aldı. Paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte ifadelerin yer aldığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Savcılık açıklamasında, Özdil’in söz konusu paylaşımında “Türk Milleti’ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçunun unsurlarının bulunduğuna kanaat getirildiği belirtildi. Bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca işlem başlatıldı.