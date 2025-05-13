İstanbul'da terör örgütüne pankart operasyonu: 2 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü DSİH'e (Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Soruşturma çerçevesinde, 5 Mayıs'ta Kadıköy'de terör örgütünü simgeleyen pankartların asılması olayına karıştığı tespit edilen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON: 2 ZANLI YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, savcılık talimatıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucunda şüphelilerden C.G. ve B.B. gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüpheli İ.A.'nın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.