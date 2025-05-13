Dev “Huzur İstanbul” operasyonu: 1017 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen "Huzur İstanbul" uygulaması, şehrin dört bir yanında geniş katılımlı güvenlik denetimlerine sahne oldu. Uygulama, kamu düzenini sağlamak, suçları önlemek ve aranan şahısları yakalamak amacıyla iki aşamada yapıldı.

İKİ AŞAMALI BÜYÜK DENETİM

Uygulamanın ilk aşaması saat 20.00 ile 22.00 arasında 215 sabit noktada yapıldı. Bu denetimlerde 1401 polis, bir polis helikopteri ve 5 deniz botu görev aldı. İkinci aşama ise 22.00 ile 23.59 saatleri arasında 1368 polisin katılımıyla umuma açık yerlerde sürdü.

335 BİN KİŞİ SORGULANDI, 1017 GÖZALTI

Uygulama süresince tam 335 bin 231 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. 557'si çeşitli suçlardan aranan toplam 1017 kişi gözaltına alındı.

Denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 13 kurusıkı tabanca, 76 fişek ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1592 gram uyuşturucu madde, 133 uyuşturucu hap ve uyuşturucu gelirinden elde edildiği değerlendirilen 4.625 TL, 50 euro ve 25 dolar ele geçirildi.

Denetimlerde 35 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem uygulandı.

11 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. 309 umuma açık iş yeri denetlendi, 4 iş yerine ise yasal işlem uygulandı.

TRAFİKTE SIKI DENETİM: YÜZBİNLERCE LİRALIK CEZA

Trafik kontrolleri kapsamında 45 bin 205 araç ve 2 bin 807 motosiklet denetlendi. 2 bin 671 araç ve motosiklet ile 3 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 361 bin 933 TL idari para cezası kesildi.