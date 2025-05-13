FSM Köprüsü maviye büründü!

İstanbul’un simgelerinden Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Engelliler Haftası kapsamında mavi ışıkla aydınlatıldı. Bu özel renk, engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla seçildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FSM Köprüsü maviye büründü!
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Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mavi renkle aydınlatıldı. İstanbul’un önemli yapılarından biri olan köprü, bu özel hafta kapsamında yapılan farkındalık etkinliklerine görsel katkı sundu.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası, toplumda engelli bireylerin haklarına, yaşam koşullarına ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda birçok kurum, kuruluş ve yerel yönetim çeşitli etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenliyor.

İstanbul'da resmi bayram ve özel günlerde ışık gösterileriyle aydınlatılan yapılar arasında yer alan FSM Köprüsü, bu kez de Engelliler Haftası için anlamlı bir sembole dönüştü. Mavi ışık, özellikle otizm farkındalığında ve engelli haklarına vurgu yaparken sıkça tercih edilen bir renk olarak dikkat çekiyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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