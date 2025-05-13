Hava ne zaman ısınacak? İşte yazın başlayacağı tarih

Bir sıcak, bir soğuk seyreden hava durumu sonrası gözler yaz mevsiminin ne zaman başlayacağına çevrildi. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sıcaklıkların ne zaman yükseleceğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Hava ne zaman ısınacak? İşte yazın başlayacağı tarih
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Kasvetli ve yağışlı günler yavaş yavaş sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Bu kapsamda 25 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Yağışlar nereleri etkileyecek?

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Gaziantep’in batısı ve Kilis çevresinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın ise Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi öngörülüyor.

Yaz ne zaman başlıyor?

Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamasına göre, 20 Mayıs’tan itibaren sıcaklıklarda belirgin bir yükseliş başlayacak ve Türkiye yaz mevsimine geçiş yapacak.

Bazı illerde 20 Mayıs itibarıyla beklenen sıcaklıklar:

Ankara: Parçalı bulutlu, 21°C
İstanbul: Parçalı bulutlu, 18°C
İzmir: Parçalı bulutlu, 27°C
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 24°C
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı, 24°C
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak yağışlı, 17°C
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 14°C
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli sağanak yağışlı, 15°C
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak yağışlı, 20°C

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