Bursa'da deprem!

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4 büyüklüğünde ve 12.8 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bursa'da deprem!
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Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi, Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4 büyüklüğünde ve 12.8 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını aktardı.

Kandilli Rasathanesi Bursa'nın Gemlik ilçesinde 3.4  büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 12.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

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