8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Operasyonların ayrıntıları açıklandı
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Kritik operasyonların ayrıntılarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili MSB tarafından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletimizden aldığı güçle terörist temizliğine güçlü şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ile Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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