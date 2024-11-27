FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon! Onlarca şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 11 ilde, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 22'si yakalandı.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına operasyon! Onlarca şüpheli gözaltına alındı
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Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu gözaltı kararının ardından jandarma ve emniyet mensupları harekete geçti.

Ekipler tarafından, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 25 zanlıdan 22'si yakalandı.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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