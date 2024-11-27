MİT'ten PKK/KCK'ya ağır darbe! Sadiye Muhammed Ahmed etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde bölücü terör örgütlerine yönelik kritik operasyonlar tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Sincar kentinde önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı terörist Sadiye Muhammed Ahmed, düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Sadiye Muhammed Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.