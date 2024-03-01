8. Yargı Paketi Meclis'te görüşülüyor! Teklifte neler var?

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 8'inci Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi. Yeni düzenlemeler arasında Tazminat Komisyonu'nun yetkilerinin genişletilmesi ve adli para cezalarında artış bulunuyor. Emeklilerin bayram ikramiyesi de teklifte yer alan maddeler arasında.

8. Yargı Paketi Meclis'te görüşülüyor! Teklifte neler var?
Editör: Yasin Kerim Aşan

Yerel seçim için bir aylık araya girmeye hazırlanan Meclis, mesaisine yargı paketi ile devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Artık haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için bu komisyona başvuru zorunlu olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle adli para cezalarında artış öngörülüyor. Ayrıca başvuru süreleri de yenilenecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi artık 2 hafta olarak belirlenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek düzenleme de bu kanun teklifi kapsamında yer alıyor.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı çekmezseniz SGK'ya iade edilecek...Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Paranızı çekmezseniz SGK'ya iade edilecek...Ekonomi
# yargı paketi # tbmm
Çok Okunanlar
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin haftalık çalışma saatleri belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
İsrail'in sivil Filistinlileri öldürmesi sonrası Filistin yönetiminden açıklama
Eskişehir'de korkunç yangın! 60 kişi ölümden döndü
Eskişehir'de korkunç yangın! 60 kişi ölümden döndü
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Arda Güler hangi takıma transfer oluyor?
Bahar geldi! Marteniçka Nedir? Nasıl Yapılır?
Bahar geldi! Marteniçka Nedir? Nasıl Yapılır?
Öne Çıkanlar ABD cayır cayır yanıyor! Biden 'acil durum' ilan etti │Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı ABD cayır cayır yanıyor! Biden 'acil durum' ilan etti │Gece Hattı - Serkan Aksarı #canlı Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı! Esnafa müjde! Kredi limiti artırıldı!