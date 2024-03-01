8. Yargı Paketi Meclis'te görüşülüyor! Teklifte neler var?

Yerel seçim için bir aylık araya girmeye hazırlanan Meclis, mesaisine yargı paketi ile devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'nda 8'inci Yargı Paketi'nin ilk 16 maddesi kabul edildi.

Yeni düzenleme ile Adalet Bakanlığına bağlı Tazminat Komisyonu'nun görevleri genişletilecek. Artık haksız tutuklama iddiası ve makul sürede yargılanmama iddiaları için bu komisyona başvuru zorunlu olacak.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle adli para cezalarında artış öngörülüyor. Ayrıca başvuru süreleri de yenilenecek. İtiraz, istinaf ve temyize başvuru süresi artık 2 hafta olarak belirlenecek.

Emeklilerin bayram ikramiyesini 3 bin liraya yükseltecek düzenleme de bu kanun teklifi kapsamında yer alıyor.

Teklife göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak.