8. Yargı Paketi, Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni düzenlemelerin detayları

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kamoyunda 8. Yargı Paketi olarak bilinen kanunda adli para cezalarında artış, istinaf istemi ve temyiz sürelerinde değişiklik oldu.

İcra ve İflas Kanunu düzenlemelerinin de yer aldığı 17 madde 1 Haziran'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı gibi suçlamaların bir şirketin faaliyetinde yapılması durumunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanabilecek.

Kanunda en dikkat çeken noktalardan biri Anayasa Mahkemesi’nin eylül ayında iptal ettiği "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" fiiline ilişkin oldu.

Yeni düzenlemeye göre "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddia edilen kişi 2 yıl 6 aydan, 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek.