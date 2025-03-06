8 yaşındaki Narin’in son isteği yürekleri dağladı: Ağabeyi anlattı

Arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümü, Türkiye’yi yasa boğdu. “Narin’i kim veya kimler, neden öldürdü?” sorusu hala yanıt bulmazken, olayla ilgili yürütülen soruşturmada annesinin de aralarında olduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
8 yaşındaki Narin’in son isteği yürekleri dağladı: Ağabeyi anlattı
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Mahkeme, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, komşuları Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Narin’in ağabeyi Baran Güran, ailesinin suçsuz olduğunu savunmaya devam ederken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kardeşinin kendisinden son isteğini açıkladı.

Baran Güran, Instagram paylaşımında Narin’in en son kendisinden soğuk kahve istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Son gün kurban olduğum Narin’im, ‘Abi sana bir şey diyeceğim’ dedin. ‘Abi bana soğuk kahve al’ dedin. Ben de ‘Sana alırım’ dedim. Güzel bacım, sana kurban olayım. Narin’im çok özledim. Kelimeler yetersiz geliyor kurban olduğum. Çok özledim seni, Narin’im.”

Bu yürek burkan paylaşım, küçük kızın son anlarına dair duygusal bir iz bıraktı.

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