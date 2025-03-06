4 gün bulunamayan Ece Gürel'i bulan ekibin lideri o anları anlattı

Karadayı, AFAD’ın dijital ihbar sistemi üzerinden ihbar alındığını ve bu doğrultuda ekiplerin yönlendirildiğini belirtti. Çalışmaların gündüz ve gece farklı alanlara kaydırılarak sürdürüldüğünü ifade eden Karadayı, arama bölgelerinin ekip sayısına göre belirlendiğini ve her bölgenin farklı açılardan tekrar tekrar tarandığını aktardı.

Karadayı, Gürel’i buldukları anı şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam bize belirlenen 5, 6, 7, 8 ve 9. sektörlerde arama görevi verildi. Kalabalık bir ekiple çalışıyorduk. Gürel’i en son verilen bölge olan 9. sektörde bulduk. Bulunduğu alan oldukça eğimliydi ve yere uzanmış haldeydi. İlk ulaştığımızda hiçbir tepki vermiyordu. Hemen termal battaniyeye sararak vücut ısısını yükseltmeye çalıştık. Üzerine montlarımızı örtüp ısısını koruyunca yavaş yavaş tepki vermeye başladı. Bizi duymaya ve sorularımıza cevap vermeye başladı.”

Bulunduğu noktanın yola uzak olması nedeniyle yaklaşık 600-700 metre boyunca taşıdıklarını anlatan Karadayı, hipotermiye girmiş olan Gürel’in nabzının zayıf olduğunu ancak vücut ısısı arttıkça tepki vermeye başladığını söyledi.

Arama çalışmaları sırasında seslere duyarlı olduklarını belirten Karadayı, Gürel’i bulmalarına neden olan sesi şöyle anlattı:

"Önce çok hafif bir inilti duyduk. Sesin geldiği yöne doğru ilerlediğimizde çalılıkların arkasında olduğunu fark ettik. O anda tepki vermiyordu, bilinci kapalı gibiydi. Hemen battaniyeye sararak vücut ısısını yükseltmeye çalıştık. Kendine gelmeye başladı ancak kollarını ve bacaklarını hareket ettiremiyordu. Bizimle iletişim kurmadı, sadece acı çeken bir insanın çıkardığı sesleri çıkarıyordu."

Gürel’in eşi Sezer Gürel’in büyük bir endişeyle kendisine yönelttiği soruyu da paylaşan Karadayı, "Eşi bana ‘Hayatta mı, yoksa bize söylemiyor musunuz?’ diye sordu. Ona hemen ‘Hayır, yaşıyor’ diye yanıt verdim. Telefonla görüntülü arama yaparak konuşturmak istedik ama Ece sadece hafif bir tebessüm edip çok kısık bir sesle tepki verebildi." dedi.

Yaklaşık 20-30 dakika süren bir taşıma sürecinin ardından ambulansa teslim ettiklerini belirten Karadayı, dört gün boyunca zor şartlara rağmen hayatta kalmasının büyük bir mucize olduğunu vurguladı:

"Kış şartlarında, geceleri -1 dereceye kadar düşen sıcaklıkta dört gün boyunca hayatta kalmak gerçekten büyük bir mucize. Onu sağ olarak bulmamız hepimizi çok mutlu etti."