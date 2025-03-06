AIDS vakaları Türkiye’de artıyor: Çocuklar da risk altında!

Haber Globel'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre 2024 yılı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 40 bin HIV pozitif hasta bulunurken, 2 bin 300 AIDS vakası kayıtlara geçti. Uzmanlar, artan vakaların özellikle çocuklarda görülmeye başlaması nedeniyle endişe duyuyor.

Türkiye’de HIV ve AIDS vakaları artıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 1985 yılında ilk tespiti yapılan HIV vakalarının ardından Türkiye’deki vaka sayıları sürekli arttı. 2024 yılı itibariyle, Türkiye’de yaklaşık 40 bin HIV pozitif hasta bulunurken, 2 bin 300 civarında AIDS vakası tespit edildi. Vakaların yüzde 80’i erkeklerden, yüzde 15-16’sı ise yabancı uyruklu kişilerden oluşuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde, nüfus yoğunluğu ile birlikte en fazla HIV ve AIDS vakaları görülüyor.

Pandemi süreci vaka artışını hızlandırdı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, AIDS vakalarının dünya genelinde azalırken Türkiye’de arttığını belirterek, pandeminin bu artışta etkili olduğunu ifade etti. Ceyhan, “Dünyada 39 milyon civarında AIDS taşıyıcısı varken, Türkiye’de HIV vakaları pandemiden önce daha stabil bir artış gösteriyordu. Ancak pandemi döneminde tedbirlerin gevşemesiyle vakalar hızla arttı” dedi. 2000 yılında yaklaşık 3 bin olan vaka sayısı, 2023’te 6 bin 100’e ulaştı.

HIV’in bulaşma yolları ve korunma önlemleri

HIV virüsünün bulaşma yolları arasında en yaygın olanı, cinsel ilişki yoludur. Bunun dışında kan ve kan ürünlerinin transfizyonu, anneden bebeğe geçiş ve ortak iğne kullanımı da HIV bulaşma yolları arasındadır. HIV’in sadece cinsel yolla bulaştığı inancı yanlış olup, hastalık çeşitli yollarla da bulaşabilir.

Çocuklar da risk altında

Prof. Dr. Ceyhan, HIV’in çocuklara da bulaşabileceğini, ancak özellikle anneye ait bilgi eksikliklerinin çocukları riske atabileceğini belirtti. “HIV bulaşma oranının yüksek olduğu Afrika ülkelerinden gelen göçmen sayısındaki artış, diğer savaş bölgelerinden gelen insan hareketliliği de Türkiye’de vakaların yayılmasına neden oldu” dedi.

HIV’in etkili tedavisi ve doğru bilgi

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Leyla Mamçu, HIV’in ölümcül bir hastalık olmadığını, etkili ilaçlarla kontrol altına alınarak sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğini ifade etti. Mamçu, HIV’in ilk evrelerinde genellikle belirti vermediğini ve grip benzeri hafif semptomlarla seyredebildiğini belirterek, HIV’in erken teşhis edilmesinin önemine vurgu yaptı. “HIV, tedavi ile kontrol altına alınabilen bir hastalık haline geldi. HIV pozitif kişiler, doğru tedavi ile uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilirler” dedi.