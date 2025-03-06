Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık emekçileri iş bıraktı: Adaletli ücret talebiyle eylem

Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık çalışanları, çalışma koşullarındaki adaletsizlik ve ücret eşitsizliğini protesto etmek için iş bıraktı. Eylemde, aynı işi yapan sağlık emekçilerinin farklı ücretler aldıkları vurgulandı. Sağlıkçılar, haklarının savunulmasını ve eşitlik talep etti.

Sabri Kasapoğlu Sabri Kasapoğlu
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık emekçileri iş bıraktı: Adaletli ücret talebiyle eylem
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Türk Sağlık İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları, hastane yönetimini adaletli davranmaya çağırdı. Eylemde, sağlık emekçileri halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemin ardından, TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) sendika yetkililerine görüşme için randevu verdi.

Emekçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda, sağlık çalışanları daha fazla eylem yapmayı planlıyor. Sendika yöneticileri, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşmeye hazırlanıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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