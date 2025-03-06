Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde sağlık emekçileri iş bıraktı: Adaletli ücret talebiyle eylem

Türk Sağlık İş Sendikası üyesi sağlık çalışanları, hastane yönetimini adaletli davranmaya çağırdı. Eylemde, sağlık emekçileri halay çekerek seslerini duyurmaya çalıştı. Eylemin ardından, TÜHİS (Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası) sendika yetkililerine görüşme için randevu verdi.

Emekçilerin taleplerinin karşılanmaması durumunda, sağlık çalışanları daha fazla eylem yapmayı planlıyor. Sendika yöneticileri, Türkiye Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ile görüşmeye hazırlanıyor.