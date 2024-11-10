80 yıllık Alman mobilya devi iflasını açıkladı!

Bavyera'nın Franconia bölgesinde 80 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren çocuk mobilyası üreticisi Schardt, talep yetersizliği nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Genel müdürler, satışlardaki yetersizlik nedeniyle bu zor kararı almak durumunda kaldı.

Almanya’da faaliyet gösteren 80 yıllık mobilya üreticisi Schardt mali sıkıntılara daha fazla dayanamadı. şirket mahkemeye giderek iflas başvurusunda bulundu.

KALİTE BOZULMADI TALEPLER YETERSİZ KALDI

Çocuk mobilyaları alanında önde gelen firmalardan biri olan firmanın bu kararı talep yetersizliği nedeniyle aldığı aktarıldı. Firmanın üst düzey yöneticilerinden Philipp Schardt yaptığı açıklamada "Kalite bozulmadı. Ancak pazar son yıllarda şirket için giderek zorlaştı" ifadelerini kullandı.

DOĞUM ORANLARI AZALDI!

Açıklamada ayrıca tüketicilerin büyük alımları erteleme eğilimi gösterdiği, azalan doğum oranları ve artan maliyetler gerekçe gösterildi.

Yaz aylarında tesislerinden birini kapatarak maliyetleri bir nebze kısmayı başaran firma farklı çözüm yollarını araştırıyor.