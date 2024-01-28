81 ilde "çakar lamba" denetimi! 5 milyon 186 bin lira para cezası kesildi

81 ilde "çakar lamba" denetimi yapıldı. 807 sürücüye 5 milyon 186 bin lira para cezası uygulandı.

81 ilde "çakar lamba" denetimi! 5 milyon 186 bin lira para cezası kesildi
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Çakar lamba kullanma izni olmayanlar denetimlerden kaçamadı, tespit edilenlere ceza yağdı.

81 ilde 1-26 Ocak tarihlerinde "ışıklı ya da sesli uyarı cihazlarını mevzuatta izin verilmeyen araçlarda kullanan" kişilere yönelik inceleme yapıldı.

Tespit edilen 807 sürücünün araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı cihazları söktürüldü. Bu kişilere 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, denetimlerle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi, trafikte önceliğimiz önce insan. Görevi sırasında ışıklı ya da sesli uyarı cihazları kullanan ambulans, itfaiye ve polis gibi araçlarımızın trafikteki önceliği, insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# çakar lamba # Denetim # Ali Yerlikaya # Trafik
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