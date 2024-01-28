Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili açıklama

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde silahlı saldırı olayı yaşandı. Maskeli 2 kişi, ayin sırasında saldırı düzenlerken 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, şunları kaydetti:

- Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.