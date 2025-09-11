81 ilde düzensiz göç operasyonu: 52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirtti. Ayrıca, 666 düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre:

402 bin 98 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.

28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada denetim gerçekleştirildi.

7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 farklı nokta olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.

Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Açıklamasında operasyonlara katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı personelimizi tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.”