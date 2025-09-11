81 ilde düzensiz göç operasyonu: 52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonlarda önemli sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
81 ilde düzensiz göç operasyonu: 52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Yayınlanma:

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlarda 14’ü yabancı uyruklu olmak üzere 52 göçmen kaçakçısının yakalandığını belirtti. Ayrıca, 666 düzensiz göçmenin de gözaltına alındığını aktardı.

Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı verilere göre:

402 bin 98 kişi üzerinde kimlik kontrolü yapıldı.
28 bin 63 personel, 8 bin 929 ekip ile 5 bin 842 noktada denetim gerçekleştirildi.
7 bin 883 umuma açık yer, 483 terminal ve 6 bin 746 farklı nokta olmak üzere toplam 15 bin 112 yer kontrol edildi.
Yerlikaya, yakalanan düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını ifade etti.

Açıklamasında operasyonlara katkı sağlayan tüm kurumlara teşekkür eden Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

“Valilerimizi, Göç İdaresi Başkanımızı, EGM Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanımızı, Kaymakamlarımızı, polislerimizi, jandarmamızı, Sahil Güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığı personelimizi tebrik ediyorum. Türkiye; göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır.”

Can Holding yöneticilerine gözaltı: Habertürk ve Show TV'ye el konulduCan Holding yöneticilerine gözaltı: Habertürk ve Show TV'ye el konulduGündem
düzensiz göçmen haberleri Ali Yerlikaya
Günün Manşetleri
Sahte karot raporu ve rüşvet iddiası
52 kaçakçı ve 666 göçmen yakalandı
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
37 ilin emniyet müdürü değişti
“Kendilerinden utanmalılar.”
Buse Naz Çakıroğlu yarı finale adını yazdırdı
İsrail firmaları Dubai konferansına alınmayacak
“İklim kanunu ile mücadeleyi yepyeni bir safhaya taşıdık”
Başkan Vekili ve iki meclis üyesi ayrıldı
17 gözaltı, aralarında Böcek’in eski gelini de var
Çok Okunanlar
Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu Meteoroloji’den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı: 11 Eylül hava durumu
Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu? Yatırımcılar dikkat: Altında son durum ne oldu?
11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL? 11 Eylül 2025 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG kaç TL?
Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Habertürk ve Show TV'ye el konuldu
300 mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı 300 mermi çaldı! 16 yaşındaki çocuk için arama başlatıldı