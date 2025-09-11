Can Holding yöneticilerine gözaltı: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu

Can Holding’e yönelik büyük operasyon kapsamında aralarında Habertürk ve Show TV’nin de bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla operasyon başlatıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kaynağı belirsiz gelirlerin sisteme sokulduğu belirtildi. Soruşturmanın, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme raporları doğrultusunda başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre;

Holding şirketleri üzerinden kaynağı belirsiz yüklü miktarda para girişleri yapıldığı, bu paraların farklı şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı,

Faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı,

Ticari faaliyeti olmayan şirketlerde sermaye artırımları yapıldığı ve bunun Varlık Barışı düzenlemesi kapsamında sisteme sokulduğu,

tespit edildi.

Soruşturmada ayrıca, suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, çok sayıda şirket kurarak denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarındaki değişikliklerle sorumlulukların dağıtıldığı ve hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği ortaya çıkarıldı.

Başsavcılık, yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlere yönlendirildiğini, bu yolla hem ekonomik güç artırıldığı hem de kamuoyu nezdinde meşruiyet kazanılmaya çalışıldığını açıkladı.

121 ŞİREKETE KAYYUM

Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı. Ayrıca 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, kamu düzenini, mali sistemi ve vergi adaletini zedeleyen bu tür suçlara karşı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacağını vurguladı.