81 şehirde Çember-16 operasyonları! 2 bin 66 firari yakalandı

81 şehirde "aranan şahıslara yönelik" Çember-16 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 bin 66 firarinin yakalandığını bildirdi.

81 şehirde Çember-16 operasyonları! 2 bin 66 firari yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde çeşitli suçlarla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları sürüyor. Son olarak, 81 şehirde "aranan şahıslara yönelik" Çember-16 operasyonları gerçekleştirildi. 4 gündür yürütülen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

2 BİN 66 FİRARİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 0-5 yıldır aranan 2 bin 45 kişi, 5-10 yıldır aranan 9 kişi, 10 yıl ve üzeri aranan 12 kişinin, "Çember-16" operasyonlarıyla yakalandığı bilgisini verdi.

Bakan Ali Yerlikaya, hırsızlıktan 348, dolandırıcılıktan 183, yağmadan 93, adam öldürmeden 28, cinsel suçlardan 50, narkotik suçlarından 364, terörden 25, KOM (kaçakçılık, organize) 216 olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte 2 bin 66 kişinin adalete teslim edildiğini kaydetti.

Bu kişilerin, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandığını aktaran Yerlikaya, operasyonları yöneten valiler, kaymakamlar, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, sahil güvenlik ile operasyonlara katılan polisleri ve jandarmaları tebrik etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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