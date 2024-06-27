89 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonların bilançosunu duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Toplantıda, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk açıklamalarda bulundu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, tehditleri sınırların ötesinden başlamak üzere bertaraf etmeyi öngören terörle mücadelenin, kesintisiz bir şekilde sürdüğünü söyledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, terörle mücadele harekatlarına da değinerek, "Başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son iki haftada 89 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1270 olmuştur." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Zeki Aktürk, şöyle devam etti:

- Pençe-Kilit Harekatı ile bugüne kadar elde ettiğimiz alan hakimiyetini sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık ve öngörülemez operasyonlarla geliştiriyor, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini tamamen kapatıyoruz.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sınır güvenliği ile ilgili de son sayıları kamuoyuyla paylaştı. Sınırlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına dikkati çeken Tuğamiral Zeki Aktürk, son iki haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 486 kişinin yakalandığını, bunlardan 16'sının terör örgütü mensubu olduğunu bildirdi.

Zeki Aktürk, 2 bin 581 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini belirterek, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 215'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 62 bin 217 olmuştur." şeklinde konuştu.

YAŞAR GÜLER'İN BRÜKSEL TEMASLARI

Tuğamiral Zeki Aktürk, birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, dünya barışına katkı sağlamaya da devam ettiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, 13-14 Haziran'da Brüksel'de "Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı" ile "NATO Savunma Bakanları Toplantısı"na ve müttefik ülke savunma bakanlarıyla Ukrayna için düzenlenen "İyi Niyet Mektubu İmza Töreni"ne katıldığını hatırlatan Zeki Aktürk, şunları kaydetti:

- Söz konusu toplantılarda Sayın Bakanımız tarafından, başta toprak bütünlüğü olmak üzere Ukrayna'ya olan güçlü desteğimiz, Montrö Sözleşmesini hassasiyetle uyguladığımız ve Karadeniz'de en uzun kıyıya sahip müttefik olarak bölgesel sahiplik ilkesine verdiğimiz önem ve bu kapsamda Bulgaristan ve Romanya ile birlikte teşkil ettiğimiz 'Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu İnisiyatifi' ile uyumlu çalışılması gerektiği ifade edilmiştir.

- Ayrıca, NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkılarımız, savunma harcamaları kapsamında yüzde 2 hedefini karşıladığımız, NATO'nun güney sınırında PKK/YPG ve uzantıları dahil terörizmle mücadele ettiğimiz, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bir 'terör koridoru' kurulmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, NATO'daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ederek NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine kayda değer ve önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğimiz ifade edilmiştir.

Zeki Aktürk, toplantılar çerçevesinde, Litvanya, Lüksemburg ve Ukrayna Savunma Bakanları ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Bakan Güler'in, çok sayıda mevkidaşı ve NATO üst düzey yetkilileri ile bir araya geldiğini söyledi.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEYE DESTEK

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından orman yangınları ve diğer afetlerle mücadele çalışmaları da ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Rezerv güç kapsamında İzmir, Denizli ve Çanakkale'deki orman yangınlarının söndürülmesi amacıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 8 helikopter ve görevlendirilen personel ile 214 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." dedi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİN FAALİYETLERİ

Tuğamiral Zeki Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bu kapsamda, 25 bin uzman erbaş alımının planlandığı "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatan Aktürk, "26 Haziran'da başlayan Milli Savunma Üniversitesi 2024 Yılı Askeri Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 20 Temmuz'a kadar devam edecektir. Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Meslek Yüksek Okulları seçim aşamalarına katılacak adaylar 24 Haziran-23 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecektir." diye konuştu.

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının Askeralma Kanunu gereğince 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini hatırlatan Aktürk, "Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir." ifadesini kullandı.