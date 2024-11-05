9 ayrı adrese baskın! İstanbul'da DHKP/C'ye darbe

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kapsamlı açık alanda yapılanma yerinde tespit edilen Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği'ne (TAYAD) bağlı 7 şüpheli belirlendi. Savcılığın gözaltı kararının ardından emniyet güçlerinin Kağıthane, Sancaktepe, Şişli, Kadıköy, Tuzla, Eyüpsultan ve Sarıyer'deki 9 adrese eş zamanlı baskını yapıldı.

Operasyonda 5 şüpheli alınırken, çok sayıda örgüte ait broşür ve pankart ele geçirildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.