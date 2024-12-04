9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Hava harekatının ayrıntıları açıklandı

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde önemli bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! Hava harekatının ayrıntıları açıklandı
Yayınlanma:

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerine önemli bir hava harekatı düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Gara bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütüne "Gürz" darbesi! Operasyonların ayrıntıları belli olduTerör örgütüne "Gürz" darbesi! Operasyonların ayrıntıları belli olduGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

terörist operasyon Milli Savunma Bakanlığı son dakika
Günün Manşetleri
Antalya'da şiddetli deprem
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında sıcak gelişme
MHP'li isimden Özgür Özel'e sert tepki
Güney Kore'de sıkı yönetim kaldırılıyor mu?
Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya kaybetti
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
Anadolu Efes, Bayern Münih'i devirdi
‘Türkiye, ABD-İsrail cephesinde olamaz!'
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar Tarihte bugün: 4 Aralık'a damga vuran olaylar
Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması Almanya'dan çarpıcı Türkiye açıklaması
2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı 2 genç kızı öldürmüştü: Ümitcan Uygun'un cezası onandı
Terör örgütüne "Gürz" darbesi Terör örgütüne "Gürz" darbesi
Antalya'da şiddetli deprem Antalya'da şiddetli deprem