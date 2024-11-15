9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları

Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde Mehmetçik terör örgütü PKK'ya ağır bir darbe daha indirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi! İşte operasyonun ayrıntıları
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Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Türk askeri terör örgütü PKK'ya üst üste ağır darbeler indirmeye devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı.

Söz konusu operasyonlarda 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, "Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

MSB'den konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Hakurk bölgelerinde belirlediği 9 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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