9 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonun ayrıntılarını açıkladı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.