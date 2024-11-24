9 PKK/YPG'li terörist ekisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonun ayrıntılarını açıkladı
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde önemli operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) operasyonları tüm hızıyla sürüyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde başarılı operasyonlara imza atıldı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlere nefes aldırmadığı belirtilerek, "Kahraman Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2024
Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim… pic.twitter.com/4RQdY8k7Ac
Kaynak: Anadolu Ajansı