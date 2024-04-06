9 tekbir 2 rekat nedir? İşte bayram namazı kılınışı

Az kılınan ve az kılındığı için unutulması mümkün bir namazdır. Bu sebepten dolayı camilerde din görevlileri, cenaze namazında olduğu gibi bu namazda da nasıl kılınacağını namaz öncesi hatırlatır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” veya aynı şekilde “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.

1. REKAT

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. REKAT

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana 06:41, Adıyaman 06:29, Afyonkarahisar 06:59, Ağrı 06:08, Aksaray 06:45, Amasya 06:37, Ankara 06:49, Antalya 07:00, Ardahan 06:09, Artvin 06:13, Aydın 07:10, Balıkesir 07:09, Bartın 06:50, Batman 06:17, Bayburt 06:19, Bilecik 07:00, Bingöl 06:19, Bitlis 06:13, Bolu 06:54, Burdur 07:01, Bursa 07:04, Çanakkale 07:15, Çankırı 06:46, Çorum 06:40, Denizli 07:05, Diyarbakır 06:21, Düzce 06:55, Edirne 07:13,

Elazığ 06:24, Erzincan 06:23, Erzurum 06:15, Eskişehir 06:59, Gaziantep 06:33, Giresun 06:26, Gümüşhane 06:22, Hakkâri 06:07, Hatay 06:38, Iğdır 06:04, Isparta 07:00, İstanbul 07:04, İzmir 07:13, Kahramanmaraş 06:34, Karabük 06:49, Karaman 06:49, Kars 06:08, Kastamonu 06:45, Kayseri 06:39, Kilis 06:34, Kırıkkale 06:47, Kırklareli 07:11, Kırşehir 06:44, Kocaeli 07:00, Konya 06:52, Kütahya 07:01, Malatya 06:28, Manisa 07:12, Mardin 06:19, Mersin 06:44, Muğla 07:19, Muş 06:15, Nevşehir 06:42, Niğde 06:43, Ordu 06:28, Osmaniye 06:37, Rize 06:18, Sakarya 06:58, Samsun 06:34, Siirt 06:14, Sinop 06:39, Sivas 06:33, Şanlıurfa 06:27, Şırnak 06:12, Tekirdağ 07:10, Tokat 06:34, Trabzon 06:21, Tunceli 06:23, Uşak 07:04, Van 06:08, Yalova 07:03, Yozgat 06:41, Zonguldak 06:52.