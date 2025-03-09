9,9 milyar liralık vurgun! 4 ilde eş zamanlı baskın yapıldı

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat şubelerinin titiz çalışmaları sonucu başlatıldı. Sinop merkezli İstanbul, Sakarya ve Ordu'da "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet" suçu kapsamında eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 40 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde çok sayıda cep telefonu, bilgisayar, banka kartı ve GSM kartı ele geçirildi.

SİSTEMATİK YASA DIŞI BAHİS AĞI KURMUŞLAR

Şüphelilerin yasa dışı bahis oynatmak için profesyonel bir sistem kurduğu belirlendi. Zanlıların, "panel" ve "sayfa" olarak adlandırılan dijital sistemleri kullanarak internet üzerinden bahis oynanmasını sağladıkları, bahis gelirlerini ise çeşitli banka hesapları üzerinden akladıkları ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis organizasyonunda, kullanıcıların kimlik bilgilerinin gizlendiği ve para transferlerinin farklı hesaplar üzerinden gerçekleştirildiği tespit edildi.

9,9 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında 9,9 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Büyük ölçekli bu yasa dışı bahis organizasyonu, Türkiye’de son yıllarda gerçekleştirilen en büyük bahis operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan 40 zanlıdan 23’ü adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Geriye kalan 17 şüpheliye ise adli kontrol kararı verildi.