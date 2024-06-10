9'uncu Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye sunulacak

Casusluk faaliyetleriyle etkin mücadele amacıyla TCK'da yeni bir suç ihdas edilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılasına yönelik düzenlemeleri de içeren 9. Yargı Paketi'nin bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

9'uncu Yargı Paketi bu hafta TBMM'ye sunulacak

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen ve yargı alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan teklifte cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik düzenlemeler yer alacak.

Teklifle, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda konu ve soru sayısı artırılacak. Bu çerçevede her iki sınavda sosyal güvenlik hukuku, milletlerarası hukuk, milletlerarası özel hukuk ve genel kamu hukuku konularında da soru sorulabilecek. Adaylara yöneltilen soruların sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

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