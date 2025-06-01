Abartı egzoz can yaktı: Yüz binlerce sürücüye ceza yağdı

Türkiye genelinde emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 22-29 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen yoğun denetimlerde 3 milyon 630 bin 932 araç kontrol edildi. Bu kontroller neticesinde 567 bin 397 sürücüye çeşitli ihlaller nedeniyle işlem yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden denetim verilerini kamuoyuyla paylaştı. Özellikle trafik güvenliğini tehdit eden araç modifikasyonları konusunda uyarılarda bulunan Yerlikaya, “Mevzuata aykırı teknik değişikliklerden kaçınalım” çağrısı yaptı.

ABARTI EGZOZ KULLANANLARA GEÇİT YOK

Bakan Yerlikaya’nın verdiği bilgiye göre, 1 Ocak - 29 Mayıs 2025 tarihleri arasında “abartı egzoz” kullanımına yönelik yapılan denetimlerde toplam 26 bin 131 araç ve sürücüye işlem uygulandı. Gürültü kirliliğine yol açan ve trafikte rahatsızlık oluşturan bu tür teknik değişiklikler, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında cezalandırılıyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesine göre, çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklikler yasak. Bu kurala aykırı davranan sürücülere idari para cezası kesilirken, araçlar da mevzuata uygun hale getirilene kadar trafikten men ediliyor.

Bakan Yerlikaya, bu konuda açık bir uyarıda bulunarak, “Lütfen araçlarımızda mevzuata aykırı teknik değişikliklerden, özellikle de abartı egzoz kullanımından kaçınalım” dedi.

İçişleri Bakanı, açıklamasında sadece teknik uyarılarla yetinmeyip sürücülere duygusal bir çağrıda da bulundu. Yerlikaya, “Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir, ayırmak için değil” ifadeleriyle trafik güvenliğinin önemini bir kez daha vurguladı.