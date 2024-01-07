ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye ve Yunanistan temaslarının ardından Ürdün'e geçti. Türkiye temaslarına ilişkin konuşan Blinken, "Ankara ile İsveç'in NATO'ya onay sürecini ele aldıklarını" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Girit Adası’nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile görüştü.

Görüşmelerde, Yunanistan-ABD ilişkileri ve iki ülke arasındaki savunma işbirliği ile Gazze ve Ukrayna gibi konuları ele alındı. Blinken, Orta Doğu ve Gazze gibi konularda Yunanistan ile ABD’nin yakın işbirliği içinde olduklarını söyledi.

ABD’li Bakan, Yunanistan’dan Ürdün'e hareketi öncesinde ise, Türkiye’deki temaslarına ilişkin açıklama yaptı. Blienken, "Türkiye ve Yunanistan’ın liderleriyle, ülkelerini nasıl daha fazla yakınlaştıracakları konusunu ele aldık” dedi.

Blinken ayrıca, "Türkiye'de önümüzdeki haftalarda İsveç'in NATO'ya katılmasına yönelik son adımları konuştuk" ifadesini kullandı.

Gazze konusunda ABD’nin İsrail’e desteğini yineleyen Blinken, Türkiye'nin bölgedeki kritik oyuncularla ilişkilerini çatışmaları azaltmak için kullanmaya hazır olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün temaslarının ardından Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edecek.

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Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama
Blinken'dan Türkiye Ziyaretiyle İlgili Açıklama
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