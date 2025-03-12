ABD ve PKK/YPG'den ortak tatbikat: Kritik anlaşmanın ardından geldi!

Suriye'de ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG ile askeri tatbikat düzenledi. Tatbikatın duyurusu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na (CENTCOM) bağlı Birleşik Ortak Görev Gücü tarafından sosyal medya üzerinden yapıldı.

Açıklamada, "Suriyeli ortak kuvvetlerimiz her zaman harekete geçmeye hazır. Canlı atış tatbikatlarında koordinasyon ve ateş gücü sanatında giderek ustalaşıyorlar" ifadelerine yer verildi.

Tatbikatın hangi tarihte ve nerede gerçekleştirildiğine dair detay paylaşılmadı. Ancak duyurunun, Suriye yönetimi ile PKK/YPG arasında anlaşma imzalanmasının hemen ardından yapılması dikkat çekti.

Birleşik Ortak Görev Gücü, Ekim 2014'te DEAŞ’a karşı mücadele gerekçesiyle Irak ve Suriye’de kuruldu. Amerikan ordusunun önderlik ettiği bu yapı içinde 68 ülkeden askerler bulunuyor.

Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile PKK/YPG komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart'ta sekiz maddelik bir mutabakat imzaladı.

Bu anlaşmaya göre, PKK/YPG’nin kontrolündeki petrol ve gaz sahaları ile sınır kapıları ve havalimanları, Suriye yönetimine devredilecek. ABD ile yapılan tatbikatın, bu anlaşmadan hemen sonra gerçekleştirilmesi, bölgedeki dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.