İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan'dan Trump'a: "Git ne halt etmek istiyorsan et"

Tahran’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Pezeşkiyan, Trump’ın İran’a yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Bize emir vermeye kalkıyor. ‘Bunu yapacaksınız, şunu yapmayacaksınız, yoksa sorun çıkarırım’ diyor. Ne halt etmek istiyorsan et" dedi.

İran Cumhurbaşkanı, Trump’ın tehditleriyle ülkesini müzakere masasına oturtamayacağını vurguladı.

Pezeşkiyan, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye yönelik tutumunu da eleştirerek, "Trump’ın Zelenski’ye yaptıklarından insan gerçekten utanıyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan, Trump, Fox Business Network'e verdiği röportajda, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini öne sürerek, "Umarım müzakere edersiniz, çünkü askeri müdahale gerekirse bu korkunç olur" dediğini iddia etmişti.

Ancak İran yönetimi, böyle bir mektup almadıklarını açıkladı.