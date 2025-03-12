Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: "Yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Suriye’deki mezhep temelli fitne ateşinin yeniden körüklenmek istendiğini ve Türkiye'de yeni bir kaos ortamı yaratılmak istendiğini belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: "Yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor"
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Erdoğan, CHP’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu: "CHP yönetimi, Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına, önce onlara yaptıkları zulümden dolayı özür dilesin" dedi.

Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:

Erdoğan, dünyadaki ve bölgemizdeki gerilimlere dikkat çekerek, Sudan, Somali, Libya, Yemen ve Afganistan’daki istikrarsızlıklara değindi. Gazze'deki ateşkesin güçlükle devam ettiğini ifade eden Erdoğan, Suriye'de mezhep temelli fitneye dikkat çekti ve bu kirli oyunun Türkiye’ye taşınmak istendiğini vurguladı. Erdoğan, şunları söyledi:

“Bize yıllarca Türk-Kürt, Laik-Antilaik, Alevi-Sünni diye ayrıştıranlar şimdi başka senaryolar peşinde. Bu senaryolarla Türkiye’de yeni bir sorun, yeni bir kaos alanı oluşturulmak isteniyor."

Şov Peşinde Olmayacağız, Gönüllere Gireceğiz

Erdoğan, muhalefetin şov yapma peşinde olduğunu belirterek, AK Parti'nin ise halkın derdini, sıkıntısını, mağduriyetini şov malzemesi yapmadığını ifade etti. “Bizim amacımız gönüller kazanmak, gönüllere girmektir” diyen Erdoğan, şov yapmadan hizmet etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'yi Barış Diplomasi Merkezine Taşıyoruz

Türkiye’nin, barışın, huzurun ve güvenin simgesi haline geldiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin bölgesinin istikrar kaynağı olmanın ötesinde barış diplomasinin merkez üslerinden biri haline geldiğini söyledi.

CHP’ye Sert Eleştiriler

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özel’in siyasi söylemlerini sert bir şekilde eleştirdi. Özel’in kendi partisi tarafından yalanlanan açıklamalarına değinen Erdoğan, “Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı” ifadesini kullandı. Ayrıca, CHP’nin, Alevi vatandaşları istismar etmek yerine geçmişteki zulümlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini söyledi.

Emperyalizme Karşı Kardeşlik Vurgusu

Erdoğan, Türkiye’nin 40 yıllık terör sorununu çözerken yeni fay hatları yaratılmasının emperyalizme hizmet olduğunu belirterek, "Biz, kardeşliğimizi her şartta savunacağız" dedi. Ayrıca, Türkiye'nin geçmişteki darbelerde yaşanan kanlı oyunlardan ders alarak, bu tür senaryoların bir daha Türkiye’de başarıya ulaşamayacağını vurguladı.

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