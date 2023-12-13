ABD'den 7 Türk Şirketine Yaptırım! Listede 250 Kişi ve Kurum Yer Alıyor

ABD yeni yaptırım kararlarını açıkladı. Listede 7 Türk şirketi de yer aldı.

Yaptırım listesinde 250'den fazla kişi ve kuruluş yer alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı bu kişi ve kuruluşların Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonunu sürdürmesini sağladığını ve Rusya'nın enerji üretimi ve ihracat kapasitesini güçlendirdiğini iddia etti. Liste ile Türk, Rus, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri şirketleri hedef alındı.

ABD'nin yaptırım kararı aldığı Türk Şirketleri; Bosfor Avrasya, Egetir Otomotiv, Globus Turkey, Kartal Exim, Konomar Gemi, Megasan Elektronik ve Özkaya Otomotiv. Adı geçen şirketler teknoloji ve elektronik sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Avrupa Birliği'nden Rusya Kararı!

Öte yandan Avrupa Birliği de Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını kullanma adımı attı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'nın yeniden inşasına yardımcı olmak için dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin farklı bir hesaba aktarılmasına yönelik plan hazırladı.

Plan, AB ülkeleri tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girebilecek.

AB ülkeleri savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankasının yaklaşık 200 milyar avrosunu dondurdu. Rus varlıklarını tutan finansal kurumlar bunların vadesi geldikçe yeniden yatırım yaparak ciddi bir kazanç sağlıyor.