ABD’den PKK/YPG’ye üst düzey ziyaret! CENTCOM Komutanı Suriye’de

Suriye’de gerilimin arttığı bir dönemde, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla, terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

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ABD’den PKK/YPG’ye üst düzey ziyaret! CENTCOM Komutanı Suriye’de
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, Kurilla’nın 5-8 Mart tarihleri arasında İsrail, Ürdün, Suriye ve Suudi Arabistan’ı kapsayan bir bölge turuna çıktığı belirtildi. Açıklamada, ziyaret kapsamında kilit liderler ve askeri yetkililerle üst düzey görüşmeler yaptığı ifade edildi.

CENTCOM’un duyurusuna göre, Kurilla Suriye’de SDG (PKK/YPG) ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgedeki gelişmeler ve DEAŞ ile mücadele konularının ele alındığı kaydedildi.

Washington yönetiminin PKK/YPG ile doğrudan temas kurması, Ankara’nın uzun süredir tepki gösterdiği konuların başında geliyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığı ve PKK/YPG’ye desteği, Türkiye-ABD ilişkilerinde sık sık gerilim yaratıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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