Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı geri alındı! Van'da olaylar çıktı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda Van Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazandı.

Abdullah Zeydan'ın memnu (yasaklı) hakkının Adalet Bakanlığı tarafından geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu da mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'a verilmesine karar verdi.

DEM Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınmasını protesto etmek isteyen grup ile polis arasında olaylar çıktı.

Adalet Bakanlığı tarafından Abdullah Zeydan’ın memnu hakkının geri alınması üzerine DEM Parti Van İl Başkanlığı önünde toplanan kalabalık, Cumhuriyet Caddesi’ne yürümek istedi. Polisin uyarılarına rağmen caddeye çıkan bir grup refüjdeki saksıları devirirken, polis ekipleri ise tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Olaylar ara sokaklarda devam ediyor.