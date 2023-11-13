Abdurrahim Alkış 'Görüşme Yapılmadı' Dedi! Özgür Bursalı Valilik'ten Yapılan Paylaşım ile Yalanladı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı'nın 8 Kasım'dan bu yana yaptığı açıklamalar sonrası Abdurrahim Alkış sessizliğini bozdu. Alkış, Bursalı'nın bugün açıkladığı "Abdurrahim Alkış'ın Devlet Kurumları İçindeki Faaliyet Raporu" sonrası bir paylaşım yaptı. Alkış paylaşımında, Bursalı'nın ifade ettiği görüşmelerin gerçekleşmediğini öne sürdü. Alkış, "Az önce Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Ulusal kanalda başkası tarafından yalanlar üzere inşa edilmiş olan bir metin okudu. İl protokolümüz tamamen yeni atanan isimlerden müteşekkildir. Yeni protokol henüz iade-i ziyaret gerçekleştirmemiştir." ifadelerini kullandı.

Az önce Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı Ulusal kanalda başkası tarafından yalanlar üzere inşa edilmiş olan bir metin okudu. İl protokolümüz tamamen yeni atanan isimlerden müteşekkildir. Yeni protokol henüz iade-i ziyaret gerçekleştirmemiştir. — Abdurrahim Alkış (@AbdurrahimAlk) November 13, 2023

Özgür Bursalı Alkış'ı Valiliğin Paylaşımıyla Yalanladı

Özgür Bursalı, Alkış'ın açıklamasına Şırnak Valiliğinin resmi hesabından yapılan paylaşımla yanıt verdi. Şırnak Valiliğin resmi hesabından 14 Eylül 2023 tarihinde yapılan paylaşımda, "Valimiz Sayın Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Vali Yardımcısı Talha Altuntaş ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış'ı ziyaret etti" ifadelerinin yer aldığı ve rektörlük önünde çekilen fotoğrafın paylaşıldığı görüldü. Bursalı, sosyal medya hesabından Valiliğin gönderisini paylaşarak, "Abdurrahim Alkış'ın açıklamamızı izleyip ışık hızıyla reddettiği ziyaret, 14 Eylül 2023 tarihinde, Valilik hesabından paylaşılmıştır. FETÖ bağlantılı Rektör telaşlandıkça hata yapıyor. Yalanlarınız sizi kurtaramayacak. Cumhurbaşkanlığı, Hükümet, YÖK ve yargı makamlarımız gereğini yapmalı ve alenen ortaya çıkan Şırnak'taki FETÖ yapılanmasını derhal temizlemelidir." ifadelerini kullandı.