Abluka ve saldırılar ölüm saçıyor: Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı

İsrail’in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşayan Gazze Şeridi’nde açlıktan ölenlerin sayısı giderek artıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada son 24 saatte 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Burş, İsrail’in insani yardımı engelleyen ablukası ve sürmekte olan saldırılarının Gazze halkını ölüme sürüklediğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze’de kıtlığın en yüksek düzey olan “5. seviye”ye ulaştığını teyit etmişti. Raporda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze’de yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize koşullarla karşı karşıya” ifadelerine yer verildi.

AÇLIK BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜ

Yerel ve uluslararası kaynaklar, İsrail’in Gazze’de “açlığı ve susuzluğu savaş aracı” olarak kullandığını belirtiyor. Su, gıda, ilaç ve hijyen malzemelerine erişim imkânsız hale gelirken, açlık özellikle çocuklar arasında ölümcül sonuçlar doğuruyor.

İsrail ordusunun saldırıları sonucu altyapının yüzde 88’i yıkılan Gazze’de, yaklaşık 2,3 milyon nüfusun 2 milyona yakını yerinden edildi. Çoğu insan derme çatma çadırlarda veya kalabalık okullarda, hijyen eksikliğinin tetiklediği salgın hastalıklarla hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise her gün düzenlediği saldırılarla sivillerin barındığı noktaları ve çadır kamplarını hedef almaya devam ediyor.

