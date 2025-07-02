Acun Ilıcalı adliyede! 5 yıl 3 aya kadar hapis isteniyor

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hakkında, TV8 ve Exxen platformlarında yayınlanan futbol karşılaşmaları sırasında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla dava açıldı.

Ekonomim'e göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ilıcalı’nın da aralarında bulunduğu bazı isimler hakkında iddianame hazırlandı.

HAPİS VE ADLİ PARA CEZASI TALEBİ

İddianamede, Acun Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı. Ilıcalı ile birlikte bazı şüphelilerin, TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan futbol müsabakaları esnasında sanal reklam teknikleri kullanılarak ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptıkları öne sürüldü.

Savcılık, bu eylemin "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçunu oluşturduğunu belirtti.

İddianamede, Ilıcalı ve diğer şüphelilerin 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

Hakkında yasa dışı bahis iddiasıyla dava açılan Acun Ilıcalı, görülecek dava kapsamında adliyeye geldi.