Bakan Bolat açıkladı! Schengen vizesinde büyük devrim geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile AB arasındaki ticaret görüşmelerinde yeni bir dönemin başlayacağını duyurdu. İş insanları, taşımacılar, akademisyenler ve öğrenciler için “çok girişli ve uzun süreli vize” imkânı tanıyacak “eşik sistemi” geliyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bakan Bolat açıkladı! Schengen vizesinde büyük devrim geliyor
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Ankara’da düzenlenen “Türkiye‑AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı”nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Birliği Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maroš Šefčovič bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Bolat, yürütülen görüşmelerin iki tarafın stratejik derinliğine büyük katkı sağladığını söyledi.

Ekonomim'e göre, Bolat, "Taraflar arasında önemli ilerlemeler kaydedildi. Özellikle ticaretin önündeki engellerin kaldırılması ve vize süreçlerinin kolaylaştırılması konularında mutabakat sağlandı" ifadelerini kullandı.

GÜMRÜK BİRLİĞİ SANAYİYE GÜÇ KATTI

Görüşmede ayrıca A.TR belgelerinin elektronik ortamda tanınması, TAREKS sistemi üzerinden iş birliği, gözetim uygulamaları ve yeşil-dijital dönüşüm gibi konular da ele alındı. Bolat, Gümrük Birliği sayesinde Türk sanayisinin güç kazandığını ve ürünlerin rekabet gücünün arttığını vurguladı: “Bu yapı sayesinde Türkiye’nin sanayi altyapısı güçlendi, ürünlerimizin rekabet gücü arttı.”

Toplantının en dikkat çekici gündemi vize serbestisi oldu. Bolat, Türkiye'nin iş insanları, taşımacılar, teknik uzmanlar, akademisyenler ve öğrenciler için kolaylaştırılmış vize uygulamaları talebini AB tarafına net biçimde ilettiklerini söyleyerek, “Gümrük Birliği ile mallar serbestçe dolaşırken, insanlar için halen ciddi engeller mevcut. Bu durum artık sürdürülemez.” dedi.

Bolat, Brüksel’den olumlu sinyaller aldıklarını belirterek, “Yeni bir eşik sistemiyle vize işlemlerinin hızlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda yakın zamanda somut adımlar atılacak.” dedi.

Bolat, nihai hedefin tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vize serbestisi olduğunu ifade ederek “Asıl beklentilerimizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize serbestisinin anlaşmalar çerçevesinde tam anlamıyla hayata geçirilmesi olduğunu belirttik.” dedi. Toplantının son bölümünde Bolat, Türkiye‑AB ilişkilerinin insan ve ticaret hareketliliğinde engelleri kaldırarak ekonomik çıkarları güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

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