Adana merkezli dev uyuşturucu operasyonu: 825 kilo eroin ele geçirildi, 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin uyuşturucuyla savaşında önemli bir kilometre taşı oldu.

Operasyon kapsamında Adana merkezli olmak üzere Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin illerinde toplam 38 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre operasyonun hedefinde, elebaşılığını yurtdışında firari olan Ş.I.'nın yaptığı büyük bir uyuşturucu organize suç örgütü vardı. Bu örgütün, Türkiye genelinde uyuşturucu sevkiyatı ve dağıtımı konusunda geniş bir ağa sahip olduğu değerlendiriliyor.

Baskınlarda örgütün 30 üyesi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda ruhsatsız tabanca ve dijital materyal de ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU TAŞIYAN ZİNCİR KIRILDI

Operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonu yürüten birimleri tek tek tebrik ederek, şu açıklamada bulundu:

“Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirdik, organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir tacirini yakaladık. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.”

Yerlikaya, halkı da duyarlılığa davet ederek şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesini istedi. "Milletimizin desteğiyle zehir tacirlerine asla göz açtırmayacağız" dedi.