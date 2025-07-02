Kara yollarında son durum! Bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olan TEM Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle, her gece 22.00 ile 06.00 saatleri arasında Ankara’dan İstanbul’a gidiş istikameti ulaşıma kapatılıyor. Bu saatlerde seyahat eden sürücüler, Kandıra Kavşağı’ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasındaki 11-13. kilometrelerde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu nedenle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü şekilde verilmeye devam ediyor.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları arasındaki 0-2. kilometre ve Elazığ-Keban yolunun 51-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bu kesimlerde kontrollü sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-14. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın yönü trafiğe kapatılmış durumda. Sürücüler, ulaşımı Denizli yönünden iki yönlü olarak gerçekleştirmek zorunda kalıyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 53-58. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak veriliyor. Aynı şekilde Korkuteli-Elmalı yolunun 0-26. kilometreleri arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları da sürücülere zorluk yaşatıyor.

İnegöl-Bozüyük yolunun 32-38. kilometrelerinde devam eden çalışmalar sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-Ankara yönünden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor. Kastamonu’daki Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 54-55. kilometrelerinde ise patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 17 Temmuz’a kadar ulaşım kontrollü sağlanacak.

Trabzon-Rize yolunun 13. kilometresinde, Yomra şehir çıkışı mevkisinde baş üstü trafik levhası montaj çalışmaları yürütülüyor. Her iki yönde de ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor. Bu güzergahı kullanan sürücülerden hız yapmamaları ve uyarılara uymaları isteniyor.