Acun Ilıcalı'dan 'yasa dışı bahis' soruşturması hakkında açıklama

TV100'de yayınlanan Kale Arkası programına katılan Ilıcalı, suçlamalara yanıt vererek kendisine yönelik iftiralar atıldığını savundu.

Acun Ilıcalı, yayın haklarını aldığı maçların görüntülerinde yer alan reklamlardan sorumlu tutulamayacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dışarıdan aldığım bir maçın arka planında bir reklam var ve her yerde ‘Acun yasa dışı bahis reklamı yaptı’ manşetleri atılıyor. Ben ne yaptım? Milli maç yayınladım. Sahada yer alan bir reklam nedeniyle nasıl sorumlu olabilirim?"

Ilıcalı, yargı sürecinin başlamış olmasının suç işlendiğini kanıtlamayacağını vurgulayarak, benzer durumların diğer yayıncı kuruluşlarda da yaşandığını dile getirdi:

"Yargı süreci başlatılmış olması bir olayın suç olduğunu kanıtlamaz. Yayıncı olarak benim suçlandığım söyleniyor. Oysa bu maçları yurt dışından alıyoruz ve yayıncı kuruluş olarak ekrana getiriyoruz. Beş farklı kanal da aynı durumu yaşamak zorunda kalıyor. Bu nedenle bazı reklamların ekrana gelmesi kaçınılmaz oluyor."

Kendisini yasa dışı bahisle ilişkilendiren iddialara tepki gösteren Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Beni bahisle ilişkilendirmeye çalışmak tamamen başka bir niyetin ürünü. İftira atılacağını tahmin ediyordum ama bu seviyeye geleceğini düşünmemiştim. Yayın haklarını UEFA’dan aldık, bu konuda yapacak bir şey yok. Benim için asıl önemli olan yargının adil bir şekilde süreci değerlendirmesi. Eğer ‘Acun yasa dışı bahis şirketiyle anlaşma yaptı, paranın yarısını aldı’ gibi bir şey çıkarsa, buradayım. Ama çıkamaz, çünkü böyle bir şey olmadı."