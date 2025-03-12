Sürücüler, dikkat: Uymayan ağır cezalar ödeyecek, artık yasak!

Cumhuriyet'in haberine göre, 2025 yılı itibarıyla abartılı egzoz kullanımı nedeniyle verilen 9.267 TL’lik cezanın, yasaklı beyaz far kullanan sürücülere de uygulanması bekleniyor. Denetimlerin sıkılaştırılmasıyla, fabrika çıkışı harici beyaz far kullanımı tamamen sona erdirilecek ve yasağa uymayan sürücüler trafikten men cezasıyla karşı karşıya kalabilecek.

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmak amacıyla uygulamanın kesin ve kararlı bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.