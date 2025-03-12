Kuduz alarmı! Bir beldeye 6 ay karantina

Beldede yaşayan bir çiftçi, beslediği köpeğin saldırgan davranışlar sergilemesi üzerine durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. İnceleme için alınan numunelerin laboratuvar sonuçları, köpeğin kuduz olduğunu ortaya koydu.

Kaymakamlık tarafından alınan karar doğrultusunda, beldeye giriş-çıkışlarda kısıtlama uygulanırken, bölgeye “Kuduz Risk Bölgesi” tabelaları yerleştirildi. Ayrıca, ekipler beldedeki tüm hayvanlara kuduz aşısı uyguladı.

Yetkililer, halkı dikkatli olmaya çağırırken, bölgede kuduz hastalığının yayılmasını önlemek için önlemlerin sıkı şekilde sürdürüleceğini duyurdu.