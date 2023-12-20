Adalar Fayı Hakkında İstanbulluları Sevindirecek Haber Geldi!

İstanbulluları sevindirecek haber geldi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adalar fayı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Marmara'de deprem bekleyen diğer uzmanların aksine Şener Üşümezsoy, bölgede bir deprem olmayacağını açıkladı.

Adalar Fayı Hakkında İstanbulluları Sevindirecek Haber Geldi!
Adalar Fayı Hakkında İstanbulluları Sevindirecek Haber Geldi!
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Deprem hakkında yaptığı önemli açıklamalar ile bilinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Adalar fayı hakkında İstanbulluları sevindirecek haberi verdi. Marmara Denizi’nde büyük bir deprem beklemediğini, Adalar fay hattının ölü bir fay hattı olduğunu ve aktif olamayacağını ifade etti. İstanbul’da beklenen deprem konusunda uzmanlar ikiye bölündü. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara'da büyük bir deprem beklemediğini, Adalar fay hattının ölü olduğunu, büyük bir deprem tehlikesi oluşturmadığını belirtti.

İstanbulluları Sevindirecek Haber

 Adalar Fayı Hakkında İstanbulluları Sevindirecek Haber Geldi! - Resim : 1

Adalar fayı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Adalar fayı, 1999 yılından beri Marmara’da deprem oluşturan Kuzey Anadolu fayı dediler ama Kuzey Anadolu fayı Yalova Çınarcık kıyı düzlüğünün batıya doğru devam eden kesimidir. Adalar fayı ölü bir faydır ve bu ölü fay Marmara denizi açılırken çalışmıştır” şeklinde konuştu.

 Adalar Fayı

Adalar Fayı Hakkında İstanbulluları Sevindirecek Haber Geldi! - Resim : 2

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Adalar fayı hakkında şu sözleri söyledi;

“Adalar’daki fay, düşey bir fay ve aktif değil. Marmara Denizi açılırken Adalar’da ve Tekirdağ’da oluşmuş ama artık çalışmıyor. Kuzey Anadolu kuzeyden güneye doğru 45 derece sıkıştırmayla oluşmuş bir fay. O da doğu batı girişli çukurların güneyinde yer alıyor”
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# deprem # Adalar # marmara
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