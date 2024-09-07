Adalet Bakanı Tunç, Astana'ya gidiyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, ilk olarak 8 Eylül Pazar günü, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in katılımıyla düzenlenecek 5. Dünya Göçebe Oyunlarının resmi açılış töreninde yer alacak.

Ardından, bu yıl ilk kez düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları Toplantısına katılacak. Bu önemli toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev’in yanı sıra Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskaraev, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov da hazır bulunacak. Bakan Tunç, toplantıda bir konuşma yapacak.

Toplantının ana gündem maddesi, teşkilat üyesi ülkeler arasında adalet alanındaki iş birliği olacak ve sonuç olarak katılımcı Adalet Bakanları tarafından ortak bir bildiri imzalanacak. Bakan Tunç, ayrıca Kazakistan’da yaşayan Türk toplumu ile bir araya gelerek onlarla da görüşmelerde bulunacak.