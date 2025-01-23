Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



"KARTALKAYA'DAKİ OTEL FACİASI TÜM DETAYLARIYLA SORUŞTURULACAK"

- 21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kararlılığı ifade etti. Adli sürecin ucu kime varırsa, nereye giderse, sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Sorumlular kimse yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

"KİMİN KUSURU VARSA GÖREVİ, SIFATI NE OLURSA OLSUN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

- AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir. Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.