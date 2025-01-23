Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartalkaya'da otel yangını faciasıyla ilgili, "Şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek" diye konuştu.

Mert Sagit Mert Sagit
Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu
Yayınlanma:

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 


"KARTALKAYA'DAKİ OTEL FACİASI TÜM DETAYLARIYLA SORUŞTURULACAK"

- 21 Ocak'ta Kartalkaya'da yüreğimiz yandı. Büyük bir facia. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti, 51 vatandaşımız yaralandı. Adli soruşturma önemli. Raporlar sonuçlanacak, detaylı bir şekilde ortaya konulacak. Sayın Cumhurbaşkanımız kararlılığı ifade etti. Adli sürecin ucu kime varırsa, nereye giderse, sonuna kadar etkili bir şekilde sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Sorumlular kimse yargı huzurunda hesap sorulması gerekir. Bilirkişi incelemesine göre hareket edilecek. Sorumlular kimse yargı önüne çıkarılacak. Yangında şuan 12 gözaltı var, soruşturma kapsamlı sürüyor. Otel işletme sahibi, müdürü, çalışanlarının da aralarında bulunuyor. Süreç devam ediyor. Konu teknik bir konu. Şuanda elde edilen bir takım deliller var. Tüm kamera kayıtlarına, belgelere el konuldu, inceleniyor. Olay tüm detaylarıyla birlikte soruşturulmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın böyle bir faciayla karşılaşmaması için alınması gereken önlemler var.

"KİMİN KUSURU VARSA GÖREVİ, SIFATI NE OLURSA OLSUN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKTİR"

- AK Parti grubu da TBMM'de araştırma önergesi verdi. Bu acıları milletimize yaşatan kimin ihmali, kusuru varsa yargı önünde hesap vermeli ve gereken cezayı da almalı. Burada gerekli tedbirlerin alınması konusunda milletçe hassasiyet göstermesi lazım. Görevi, sıfatı ne olursa olsun yargı önünde hesap verecektir.  Alanında uzman bir bilirkişi heyeti söz konusu. Heyet hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar, itfaiye raporu henüz çıkmadı. Yaralı vatandaşlarımızdan ifade alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Sonra da kesin raporla ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa gereken davalar da açılacaktır.

Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...Piyasalarda gün sonu: Altın, borsa, petrol ve dövizde son durum...Ekonomi

Kaynak: TRT Haber

adalet bakanı otel yangını bolu
Günün Manşetleri
Adalet Bakanı Tunç Bolu'daki yangın faciasına ilişkin konuştu
PKK/KCK üyesi terörist İstanbul'da yakalandı
Beşiktaş Belediye Başkan Vekili belli oldu
Fenerbahçe, Diego Carlos transferini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bolu'daki otel yangınıyla ilgili sıcak gelişme
Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı
69 terörist etkisiz hale getirildi
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında can kaybının 78 olduğu açıklandı
Çok Okunanlar
24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak! 24 Ocak’ta kar yağışı bu şehirlerde etkili olacak!
Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı Otel yangınında ölen 78 kişinin kimlikleri açıklandı
İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek! İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var A101 karavan satıyor! Yüzlerce üründe indirim var
Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız? Bankaya 600 bin TL yatırırsanız ayda ne kadar kazanırsınız?