Adalet Bakanı Tunç rakamları açıkladı: E-Tebligatla 24 milyar lira tasarruf!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “2015 yılından günümüze 318 milyon 190 binin üzerinde e-tebligat göndererek; 11 bin 137 ton kağıt tasarrufu sağladık, 189 bin 324 ağacı kesilmekten kurtardık, 24 milyar 358 milyon 333 bin lira tasarruf ettik” dedi.

“Dijital dönüşüm yerli ve milli teknolojiyle adaletin hizmetinde” notuyla yaptığı paylaşımda Tunç, teknolojinin tüm imkanlarını adalet sisteminin hizmetine sunduklarını ifade etti. Bakan Tunç, dijital dönüşümle hizmetlerin verimliliğini ve erişilebilirliğini artırdıklarını belirterek şu sözleri kullandı:

“Kendi kaynaklarımızla, yerli ve milli imkanlarımızla hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla zaman ve mekan sınırlarını ortadan kaldırıyoruz. Böylece işlemleri daha da hızlandırırken kaynaklardan ve masraflardan sağladığımız tasarrufla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz.”

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ile ilgili bilgiler de paylaşan Tunç, sistemin dünya çapında 24’ü uluslararası olmak üzere toplam 47 ödüle layık görüldüğünü belirtti. UYAP sayesinde yargı hizmetlerinin teknolojiyle güçlendiğini ve “bilişim alanında tarihi bir dönüşüme imza attıklarını” söyledi.

UYAP, SEGBİS VE E-DURUŞMA SİSTEMLERİYLE BÜYÜK ADIMLAR

UYAP sisteminin 2007 yılından bu yana toplam 59 kurum ve kuruluşla 196 entegrasyona imza attığını belirten Tunç, sistemdeki kullanıcı sayılarını da paylaştı: “Vatandaş portalı 24,6 milyon, avukat portalı 209 bin, uzlaştırmacı portalı 19 bin, bilirkişi portalı 83 bin, arabulucu portalı 48 bin, e-satış portalı ise 3 milyon kullanıcıya ulaştı.”

Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) hakkında da bilgi veren Tunç, bu sistemle duruşmalara uzaktan erişim sağlandığını ve vatandaşların ifade vermek için uzun yolculuklara gerek kalmadığını ifade etti. “SEGBİS’in kullanılmaya başlanıldığı 2013 yılından bugüne kadar kurulumunu tamamladığımız 4 bin 807 adet cihaz ile 6 milyon 799 bin 947 video konferans görüşmesi yapılmasını sağladık.”

E-duruşma sisteminin de büyük ilgi gördüğünü belirten Tunç, “15 Eylül 2020 tarihinden itibaren 3 milyon 705 bin 97 duruşma gerçekleştirdik” dedi.

Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı’nın modern bir yazılım altyapısıyla bilişim sistemini yenilemeye devam edeceğini ve yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceklerini vurguladı. “Kullanıcı memnuniyetini esas alan modern bir yazılım altyapısı ile bilişim sistemini yenilemeye devam edecek, yapay zekaya dayalı uygulamalar geliştireceğiz. Yeni teknolojilerin adalet hizmetlerinde kullanılmasını sağlayarak süreçlerin daha hızlı ve etkin bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlayacağız.”